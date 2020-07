Denise Dias testa positivo para a Covid-19

A atriz Denise Dias levou um susto com o resultado positivo do exame para o Covid-19. Além dela, a mãe também foi diagnosticada com o novo coronavírus e as duas estão em isolamento dentro de casa. "Testamos positivo nós duas, eu e minha mãe, mas estamos medicadas e os sintomas estão leves. O pior já passou. Pegou 25% do meu pulmão, mas agora estou melhor. Essa semana já cumprimos os 14 dias de isolamento e a vida volta ao normal. Volta ao 'novo normal', quer dizer", contou Denise à coluna.

