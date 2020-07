Vencedora do reality show 'The Circle Brasil', da Netflix, a carioca Marina Gregory foi vista posando em ensaio fotográfico. O trabalho foi feito no bairro dos Jardins, em São Paulo, na tarde de ontem. Marina tem 25 anos é do Méier e se formou em comissária de bordo antes de entrar no programa. Ela faturou R$ 300 mil como prêmio da atração.

Veja a galeria de fotos: