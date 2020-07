Marcelo Adnet vai ser pai de uma menina

Patrícia Cardoso, mulher de Marcelo Adnet, anunciou na noite desta segunda-feira (27)e que está grávida. A novidade foi compartilhada em sua conta no Instagram. Patricia postou uma foto mostrando a barriga da gestação e aproveitou para revelar que eles estão esperando uma menina.

"Só sei que a cada dia que passa te amamos mais, filha! Obrigada, vida", escreveu a engenheira química na legenda e ela não revelou o tempo de gestação. O casal está junto desde 2017. No começo deste ano, o ator teve um affair com a atriz gaúcha Analu Bastos durante uma pausa em seu relacionamento com Patrícia no início de fevereiro.