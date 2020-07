Funkeira trans Lady Chokey se muda para o Rio para investir em game

Lady Chokey é a mais nova moradora da Zona Oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente Barra da Tijuca. A funkeira trans, que atualmente investe no universo dos games, deixou São Paulo em segundo plano e se instalou num luxuoso apartamento de frente ao mar e com direito a uma vista privilegiada.

"Decidi pela mudança como um investimento na carreira de gamer. Claro que a vista e a localização influenciaram na escolha, mas minha intenção é montar um quarto exclusivamente com os equipamentos para que eu tenha conforto e praticidade nas horas em que eu estarei praticando durante muito tempo. Quero me dedicar a essa minha entrada no universo dos streamers e pra isso é preciso tempo e investimento", disse Lady.