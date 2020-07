'Vou atacar de Bruno Hilbert de novo', diz Gagliasso após cachorra destruir seu sofá

Bruno Gagliasso usou as redes sociais para compartilhar com seus fãs o prejuízo causado por seu animal de estimação, a cadelinha Lasanha. A bichana, que foi adotada recentemente pelo ator e sua mulher, Giovanna Ewbank, destruiu um pedaço do sofá do casal.

Apesar de mostrar o pequeno estrago, Gagliasso não falou o principal: o sofá, produzido em 2002, leva a assinatura dos irmãos Fernando e Humberto Campana, considerados referência no design. O valor do móvel pode chegar até R$ 500 mil no maior tamanho do modelo mais recente disponível para vendas sob encomenda.

Restou para Gagliasso atacar de Rodrigo Hilbert, o famoso 'faz tudo' em casa, para resolver o problema causado por Lasanha. "Vou atacar de Bruno Hilbert de novo, mas dessa vez, costurando", brincou o ator sobre a comparação com o marido de Fernanda Lima.