Chris Flores detona Jorge & Mateus: 'Egoístas, irresponsáveis e nojentos'

Apresentadora do 'Triturando' do SBT, Chris Flores detonou a dupla Jorge & Mateus após criticar o show dos sertanejos no final de semana com centenas de pessoas sem máscaras acompanhando a apresentação. “Egoístas, irresponsáveis, nojentos! É isso o que eu digo sobre vocês. Eu perdi um amigo hoje, eu não tolero gente assim, meus sentimentos à família do Rodrigo Rodrigues, um grande jornalista, um grande amigo, uma grande pessoa. Morreu trabalhando, tinha que trabalhar", desabafou Chris que ainda completou. "O que vocês estão comemorando? Mais de mil mortes por dia? Chega. Gente pequena, nojenta".

Rodrigo Rodrigues era apresentador da Sportv e morreu nesta terça-feira (28), após complicações decorrentes da Covid-19.

O show dupla Jorge & Mateus aconteceu no sábado, em Brasília. Com um palco montado às margens do lago Paranoá, o evento reuniu fãs em lanchas e nas sacadas de um hotel de luxo para acompanhar o show. A coluna procurou a assessoria dos cantores sertanejos que não retornou até o fechamento da nota.