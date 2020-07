Maiara coloca mais uma vez o 'corpão pra jogo'

Maiara está solteira e impossível. Na noite desta terça-feira (28), a cantora apareceu de calcinha e sutiã de frente para o espelho em um vídeo publicado no Instagram. "Boa noite", escreveu ela na legenda vestindo uma camisa transparente de manga comprida por cima do conjunto de lingerie. Em poucos minutos, centenas de fãs deixaram comentários elogiando o corpão da irmã de Maraisa. A coluna vai ficar de olho para ver se Fernando Zor vai comentar mais uma vez a publicação da ex. Recentemente, quando Maiara apareceu de biquíni em um clique ao lado de Maraisa, o cantor não perdeu tempo: "Eu também gosto de caminhar pelado! Aguardem".