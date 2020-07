Saiba o que pode ir na mala dos novos peões da 'Fazenda'

A estreia de 'A Fazenda' está marcada para o dia 8 de setembro. Mas enquanto o reality da RecordTV não começa, esta coluna traz, em primeira mão, algumas curiosidades sobre os itens que os peões podem ou não levar em suas malas. Diferente de outros programas, em que o pouco espaço na mala é um problema para os seus participantes, em 'A Fazenda', os peões receberão uma mala, um baú e uma frasqueira para levarem os itens permitidos. Bem coração de mãe, né? Eu achei.

Veja, abaixo, o que está liberado, o que é proibido e algumas outras regras sobre as malas de 'A Fazenda'.



Look de estreia

Para o dia da estreia do programa, os participantes devem separar duas opções de roupas, uma para a entrada na casa e outra para a gravação das chamadas e sessão das fotos oficiais dos peões. As roupas não podem ser brancas e deverão ir fora da mala, pois serão entregues à figurinista do programa, incluindo as peças íntimas, sapatos e acessórios.



Mala, baú e frasqueira

Em 'A Fazenda', além da mala, os participantes também recebem um baú e uma frasqueira para levarem seus itens pessoais. Além disso, a produção oferecerá uma série de produtos que ficarão à disposição dos participantes dentro da casa, tais como shampoo, desodorante, hidratante, protetor solar, absorventes, lâmina de barbear, repelente, roupão de banho, capa de chuva, chapinha (de uso coletivo) e até kit unhas, kit costura e kit de primeiros socorros.

Tá permitido levar

Para roupas, acessórios, calçados e cosméticos a regra é clara: coube na mala? Então leva. Alguns itens são permitidos, porém com algumas restrições: apenas dois perfumes, um óculos escuro e até cinco fotos (tamanho 10x15cm).



Tá proibido levar

Roupas e calçados com logomarcas, slogans ou com estampas de artistas e bandas nacionais estão proibidas. Afinal, o programa já terá seus próprios patrocinadores, né, mores? Também não é permitido o uso de camisetas e camisas brancas, ou com fotos estampadas dos participantes e seus familiares. Por motivo de ser cafonagem demais, será?

Camisetas com frases legíveis e em português terão de ser aprovadas pela produção. Colares e correntes não podem ser levados, para não atrapalharem o uso dos microfones. Todos os objetos pessoais estão vetados, como sabonete em barra, amuletos, bichos de pelúcia e travesseiros.



Os participantes também não podem levar os itens de higiene pessoal que já são fornecidos pelo programa.

E por fim, é proibido levar livros... E o nosso entretenimento agradece!



Medicamentos,suplementos e cigarros

Os fumantes devem entregar para a produção a quantidade de cigarros suficiente para a permanência de três meses no confinamento. Já os medicamentes e suplementos terão de ser previamente autorizados pelo médico do programa e também devem ser levados em quantidade suficiente para toda a duração do reality. E, detalhe, esses medicamentos serão entregues para a produção, que não fará a reposição, caso acabem. Então, já sabem: é bom calcular direitinho as doses de Rivotril.

Festas e atividades

Os peões receberão da produção todos os figurinos das festas e as roupas das provas, que deverão ser devolvidos ao final das atividades.



Para as festas, além das roupas e calçados, a produção também fornecerá kit com secador de cabelo, babyliss, chapinha e máquina de barbear, de uso coletivo e que também deverão ser devolvidos.