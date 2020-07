Cantor Netinho vira Ernesto Junior em rede social

O cantor Netinho resolveu mudar e tirou seu nome artístico de uma de suas redes sociais. No Facebook, ele agora é Ernesto Junior. A alteração no nome pode ter a ver com política. Ontem mesmo o cantor havia publicado o registro de uma visita à Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro, em Brasília. Segundo a coluna apurou, Netinho atualmente é administrador de um dos grupos de aliados ao governo Bolsonaro e anda visitando vários gabinetes de parlamentares federais. Será que em breve teremos Netinho, ou melhor, Ernesto Junior como candidato a cargo político? É aguardar pra ver.