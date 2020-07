Em setembro do ano passado, a ex-BBB Adriana Sant'Anna abriu a primeira turma do seu curso de marketing de influência, chamado Método Midas. A ex-sister, que participou da 11ª edição do reality, montou um projeto de aulas online a partir de suas conferências de como trabalhar e ter sucesso nas redes sociais. Só que o curso recebeu várias reclamações de ex-alunos em um site especializado em queixas contra empresas, atendimento, compra, venda, produtos e serviços. Os protestos são basicamente em cima dos conteúdos, que para muitos, não passam de palestras motivacionais.

Muitos alunos também reclamam de não conseguirem rever o investimento de R$ 1.497,00, uma promessa para quem não gostar do projeto depois de sete dias. "Comprei porque seria um curso com conteúdo nunca visto. Na verdade, não foi nada disso. Primeiro liberaram tudo depois dos 15 dias que temos direito de cancelar e nos deixaram presos ao curso. Quando fui reclamar que não estava gostando, eles disseram que eu não tinha assistido todas as aulas. Justamente porque não gostei, eu queria cancelar. Um curso caro e inválido", escreveu uma aluna chamada Silvia.

