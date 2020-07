Antônia Fontenelle tem novo pedido negado

A Justiça indeferiu mais um pedido de Antônia Fontenelle no processo que os irmãos Neto moveram contra ela. No último dia 3, a youtuber entrou com embargos de declaração contra a decisão que a obrigava a retirar o conteúdo publicado sobre Felipe e Luccas Neto em seu Instagram, sob pena de multa de R$ 5 mil em caso de descumprimento da ordem judicial. Além da suspensão da decisão, alegando que faria ela perder credibilidade, eventuais patrocínios e publicidade em geral, Antônia pediu a redução da multa para R$ 1 mil.

Mas em decisão publicada no último dia 24, a desembargadora Fernanda Fernandes entendeu que os pedidos não mereciam serem acatados, mantendo assim a obrigação de remover o conteúdo bem como a multa, caso a remoção tenha ocorrido fora do prazo.

Atualmente a multa não é mais de R$ 5 mil. A punição agora está fixada em R$ 7 mil, já que a mesma foi majorada após um pedido dos irmãos, pois Antônia supostamente não havia apagado o vídeo em que ela associa as imagens dos influencers ao crime de pedofilia no prazo fixado inicialmente.

Para apurar se Antônia cumpriu ou não o prazo, o Instagram e o Facebook foram intimados. Aguardamos ansiosamente a definição deste caso.

