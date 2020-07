Ator pede alto por aluguel de conjugado no bairro da Glória

Post de conjugado - Reprodução

Todo mundo sabe que os aluguéis no Rio estão caros. Só que existem proprietários que andam pedindo alto demais pela locação. A coluna levou um choque quando viu o preço de um loft (leia-se conjugado) reformado e mobilhado com 31 metros quadrados, na Glória, Zona Sul do Rio, no valor de R$ 2.276,00 por mês com as taxas incluídas em um site especializado em imóveis para alugar. O apê, por sinal bem bacaninha, é do ator Pedro Nercessian. Se conselho fosse bom, todo mundo vendia, não é mesmo? Mas, acho bom o famoso abaixar o pouquinho o preço porque assim vai ser difícil encontrar um inquilino. Fica a dica!