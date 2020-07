Manu Gavassi e Rafa Kalimann comandam live

A convite de uma marca de chá, Manu Gavassi e Rafa Kalimann vão comandar uma live, amanhã, às 21h. As duas, que se tornaram amigas durante o 'BBB 20' estarão na transmissão“Ranuchá - Desinchá no tapete da Ranu”, e irão abordar temas como vida saudável, hábitos, qualidade do sono, vida depois do reality da Globo, entre outros assuntos. O bate-papo poderá ser acessado pelo Instagram oficiais das ex BBBs.