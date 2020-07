Mariana Rios usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (29) para homenagear o irmão, que morreu aos dois anos e, se estivesse vivo, completaria 33 anos. "Hoje tem festa no céu! Meu irmão querido e amado, você faria 33 anos hoje, e durante todo esse tempo de sua ausência eu rezei por você todas as noites. Desejo que esteja coberto pela proteção divina em um lugar de muita luz e paz. O tempo em que esteve aqui encheu nossos corações de amor e alegria. Obrigada por estar sempre ao meu lado. Sinto sua energia de cuidado e amor todos os dias da minha vida! Te amo!", escreveu na legenda da publicação.



Recentemente, a atriz sofreu um aborto espontâneo, poucos dias após anunciar a primeira gravidez com o noivo, Lucas Kalil. Após o aborto, Mariana contou nos stories um sonho com o irmão mais novo e sua história pouco conhecida. "Há mais ou menos dois meses, tive um sonho com o meu irmão e eu nunca tinha sonhado com ele. Meu irmão faleceu aos dois anos de idade. Eu tinha quatro anos na época e eu sempre pedi muito nas minhas orações que ele viesse me encontrar aqui”, explicou a também cantora.