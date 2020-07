Villa Mix anuncia 'Maior Drive In do Mundo'

Desde março, quando começou a quarentena do novo coronavírus, o festival Villa Mix, conhecido por inovar e proporcionar ao público novas sensações no universo do entretenimento, já previa a situação atual do mercado. Os espetáculos precisaram seguir outro caminho. Foi pensando assim e com muita segurança, que a AudioMix tem proporcionado uma série de shows transmitidos virtualmente. No próximo sábado (1), vai acontecer o 'Villa Mix Em Casa Modão - 2', com clássicos artistas do sertanejo. Entre as atrações já confirmadas, Leonardo (“O Rei das Lives”), Gian e Giovanni e Teodoro e Sampaio, que irão relembrar os seus maiores sucessos.

Como a saudade do 'olho no olho' ainda existe e é grande, o empresário Marcos Araújo, dono da AudioMix, divulgou que uma estrutura jamais vista, em um molde diferenciado e com toda grandiosidade, que já é de praxe, está sendo preparada. O intuito é tornar este reencontro ainda mais histórico. Atentos aos padrões e normas da Organização Mundial da Saúde, o recado foi dado: “Vem aí, o maior Drive In do Mundo, Aguardem!”.

A modalidade tem tido adesão pelo Brasil inteiro, porém, o que surpreendeu toda web foi a imagem divulgada, na qual aparece uma estrutura, que possivelmente será o cenário. Deixando claro que toda marca do festival Villa Mix será mantida, ou seja, os palcos conhecidos por entrar nos livros dos recordes serão mantidos para felicidade dos fãs, que foram à loucura com a novidade.