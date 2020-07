A ex-BBB Marcela Mc Gowan resolveu abrir o jogo com os seus seguidores que não anda com a saúde mental muito boa e isso explica o sumiço de vez em quando das redes sociais. A ginecologista até contou que, recentemente, teve um ataque de pânico e ansiedade e um amigo a ajudou a superar a crise. "Agora falando sério com vocês! Antes de ontem eu tive um ataque de ansiedade e pânico! Nunca tinha tido e foi um dos piores momentos da minha vida! Eu só não fui para o hospital porque um amigo ficou no viva voz comigo até eu me acalmar", revelou Marcela na madrugada desta quarta-feira (29) no Twitter.

Ela admitiu que alguns fatores contribuíram para a essa fase ruim de sua vida e um deles foi o reality da Globo. "O mix de pós-BBB + pandemia + exposição em rede social mexeu demais com minha saúde mental, por isso às vezes eu sumo".