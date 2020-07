Justiça manda derrubar Instagram de Carlinhos Mendigo. Entenda

Em decisão publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (29), a Justiça de São Paulo pede ao Facebook que retire o Instagram de Carlinhos Mendigo do ar. A coluna explica o motivo: a defesa de Aline Hauck, mãe do filho do humorista, e o Ministério Público de São Paulo, entraram com um pedido de prisão preventiva após Carlinhos descumprir a medida protetiva que Aline Hauck conseguiu contra ele.

Galeria de Fotos Carlinhos Mendigo Reprodução de internet Carlinhos Mendigo Reprodução de internet Carlinhos Mendigo Reprodução de internet A publicação de Carlinhos Mendigo que provocou o descumprimento da medida protetiva de Aline Hauck Reprodução Instagram Carlinhos Mendigo Reprodução Carlinhos Mendigo Reprodução Carlinhos Mendigo Reprodução Internet Carlinhos Silva, o eterno Mendigo do 'Pânico', fala sobre o irmão que está preso acusado de homicídio Ag. News

Os advogados de Aline e o MPSP resolveram agir depois que Carlinhos fez um post nos stories do Instagram, em que ele compartilhou um desabafo da ex, publicado no último dia 20. Em sua publicação, Aline Hauck lamentava o fato de Carlinhos não ter procurado o filho no dia do aniversário do menino. Ao repostar o desabafo da mãe de seu filho em seu perfil, Carlinhos proferiu as seguintes ofensas contra ela e seus familiares: "barril, gente porca, gente escrota, gente egoísta, mesquinha e criminosa, assassinos de mentalidade e de infância e raça de filhos da put*”.Ainda de acordo com a decisão, Carlinhos Mendigo, “na condição de pessoa pública, expôs a requerente (Aline Hauck) e seus pais, por meio de redes sociais e emissoras de televisão, utilizando-se de termos pejorativos, como 'Peppa', 'Najila Hauck', 'put* psicopata maluca', 'escrota e filha da pu** sem escrúpulos e responsabilidade', 'estelionatários', 'golpistas', 'Najla 2', para se referir a ela e seus familiares.”Com a medida protetiva, além do distanciamento, Carlinhos Mendigo fica proibido de realizar qualquer tipo de contato com Aline Hauck, seja por telefone, internet, email ou qualquer meio de comunicação. Ele também está proibido de publicar ou compartilhar fotos, comentários ou documentos da ex de forma vexatória, que foi justamente o que aconteceu na publicação do humorista citada anteriormente por esta coluna.Por conta da pandemia, o pedido de prisão preventiva pelo descumprimento da medida protetiva não foi acatado pela Justiça. Mas, como forma de punir o ex-‘Pânico, foi solicitado então que o perfil dele com mais de meio milhão de seguidores no Instagram seja removido do ar. O Facebook já foi intimado para cumprir a decisão, sendo assim, o perfil de Carlinhos pode sair do ar a qualquer momento. Até o fechamento desta matéria, esta colunista não tinha a confirmação sobre o humorista já ter sido notificado.