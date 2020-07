Vazam fotos de presidente do Vitória completamente nu

A coluna recebeu uma sequência de fotos atribuídas ao presidente do Esporte Clube Vitória, Paulo Carneiro. As supostas imagens foram feitas dentro de um quarto e o dirigente da equipe baiana aparece deitado em uma cama, completamente nu, dormindo. A coluna, que preza pela família e pelos bons costumes, não vai publicar as fotos, mas achou maldade alguém tirar fotos enquanto a pessoa está repousando. É tipo... dormindo com o inimigo?