Influencer e empresária, Shantal Verdelho surpreendeu seus seguidores ao revelar que tinha sido vítima de abuso sexual quando era criança. Tudo começou quando ela respondeu algumas perguntas dos fãs em sua rede social nesta quarta-feira (30) e um deles questionou ser era verdade e pediu para contar sobre a violência. "Tinha um motoristas que me levava para a escola e todos os dias, na ida e na volta mexia nas minhas partes íntimas e me fazia mexer nas dele. Me fazia segurar umas coisas estranhas (uma vez, um pênis, feito de madeira). Eu tinha apenas uns 6, 7 anos de idade e eu sempre sentava na frente para que ele não fizesse isso com a minha irmã. Então, para protegê-la, eu logo sentava ao lado dele, o que fazia ele achar que eu queria".

Shantal ainda assumiu que demorou a contar para mãe por medo. "Demorei bastante para contar para a minha mãe, com medo dela não acreditar e com medo dele fazer algo comigo por ter contado. Minha mãe acreditou em mim no mesmo minuto e eu nunca mais o vi. Aliás, não me lembro da cara dele, graças a Deus", revelou Shantal.