Gustavo Marques não é mais o apresentador do 'Balanço Geral Manhã Rio'. O âncora conversou com a coluna na noite desta quarta-feira (29) e confirmou sua saída da RecordTV. "Saí da emissora, sim. Pedi minha demissão no mês passado, tentaram reverter minha decisão e fui chamado até por São Paulo. Eles acharam melhor me dar férias e quando voltei, hoje, foi decidido não renovar. Está tudo bem", conta Gustavo, que assumiu ter novos planos: "Vou ver qual o melhor caminho seguir".

Para substituir Gustavo Marques, a emissora efetivou Wagner Montes Filho, que já estava cobrindo férias do apresentador do 'BG Manhã'. Waguinho foi contratado em março pela emissora e vinha fazendo reportagens especiais nos telejornais do Rio até ser colocado no comando da atração desde o dia 29 de junho.

