Suzy Cortez faz B.O contra ameaças depois de ser proibida de fazer selfie nas áreas comuns de seu prédio

Suzy Cortez, vencedora do 'Miss Bumbum World 2019', registrou um boletim de ocorrência de número 1842/2020, no 15ª DP, na capital paulista, contra as ameaças que vem recebendo de vizinhos no condomínio de luxo onde mora, em São Paulo. A modelo recentemente alegou receber as ameaças de moradores do seu condomínio pelo seu interfone. "Falaram que iriam me pegar na saída do prédio e até sugeriram que eu me mudasse, porque o prédio não era para uma pessoa como eu", disse ela.



Depois das ameaças, Suzy resolveu enviar uma notificação extrajudicial ao condomínio e disse que essa atitude se deu após várias tentativas de resolver com a administração do prédio, sem o intuito de envolver a Justiça. "Fui recebida por um funcionário do condomínio que me disse que se eu quisesse parar de receber as ameaças, era só tirar o interfone do gancho. Achei muito desrespeitoso".



Em uma única conversa que conseguiu com a síndica, a modelo afirmou: "Só recebi orientações de como devo me vestir e sobre como usar áreas comuns do prédio. Ela ainda me proibiu de fazer selfies".



Suzy contou que paga cerca de R$ 2 mil de despesas de condomínio, além de mais R$ 10 mil de aluguel do apartamento na área nobre de São Paulo.