Anitta, Whindersson, Felipe Neto e mais famosos como beneficiários do auxílio emergencial

A coluna fez uma 'segunda leva' de nomes dos famosos que constam como beneficiários do auxílio emergencial disponibilizado pelo Governo Federal, no período da pandemia. Para a nossa surpresa, em novo levantamento feito pela equipe desta colunista, encontramos um nome que jamais imaginaríamos: Larissa Macedo Machado. Sim, o nome de Anitta, assim como de outros famosos listados abaixo, foram parar no Portal da Transparência por conta do benefício que, na teoria, deveria ser destinado às famílias de baixa renda.

Além da Poderosa, entre os nomes que encontramos como beneficiários do auxílio emergencial estão os famosos youtubers Whindersson Nunes, Felipe Neto e Júlio Cocielo, além das cantoras Mc Rebecca, as ex-Rouge Karin Hils e Li Martins e a Pepê, dupla de Neném. Também encontramos nomes de ex-BBBs, entre eles, a campeã da 18ª edição do reality, Gleici Damasceno, o Rafinha, campeão do 'BBB8', Mari Gonzalez, Petrix Barbosa, Rízia Cerqueira, os gêmeos Antônio e Manoel Rafaski, Amanda Djehdian, Lia Khey, Gyselle Soares e Ayrton Lima, pai da também ex-BBB Ana Clara Lima. O ator Kadu Moliterno e sua mulher Cristianne Moliterno e o ex-'Pânico' Evandro Santo também constam como beneficiários.

Dito isso, a coluna se questiona a eficácia da avaliação do Dataprev, o responsável por disponibilizar o benefício aos inscritos. Como que os CPFs de pessoas tão ricas como Anitta, Whindersson e Felipe Neto, por exemplo, são usados por fraudadores que conseguem aprovação tão facilmente? Por outro lado, milhares de pessoas desempregadas por conta da pandemia não conseguem aprovação do auxílio emergencial simplesmente pelo fato de ter declarado uma renda considerada relativamente acima da média no ano anterior. Qual a lógica? Seria a pessoa mesmo desempregada conseguir sobreviver o ano inteiro com o valor da restituição do imposto de renda? Isso sem contar outros critérios utilizados como empecilhos que acabam atrapalhando a aprovação do benefício para quem realmente precisa.

Confira abaixo quem levou golpe e quem pediu o auxílio emergencial:

Anitta: parcelas de R$ 600 - Golpe

A cantora descobriu que seu nome constava na listagem através da coluna. Procurada, a assessoria emitiu a seguinte nota: "Uma solicitação na ouvidoria da Caixa Econômica Federal já foi realizada para cancelar o cadastro, feito de forma fraudulenta em nome da cantora, porém utilizando uma conta bancária do fraudador. Anitta repudia qualquer tipo de fraude e deseja que os órgãos competentes descubram e punam quem esteja por trás desses atos criminosos".

Mc Rebecca: parcelas de R$ 1,2 mil - Sem resposta

A assessoria da cantora foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.



Karin Hils: parcelas de R$ 1,2 mil - Fez o pedido

Ao ser procurada, a cantora foi até o Twitter contar que fez o pedido e seus motivos para tê-lo realizado. "Vi minha vida virar do avesso", ela disse. E não, Karin não abriria publicamente que recorreu ao benefício se esta coluna não a tivesse procurado, no início da semana, para dizer que descobriu seu nome no Portal da Transparência.



Li Martins: parcelas de R$ 600 - Sem resposta

Procurada, Li Martins visualizou nossas mensagens e não as respondeu.



Pepê, dupla de Neném: parcelas de R$ 600 - Sem resposta

A cantora Pepê também visualizou nossas mensagens e as ignorou.



Kadu Moliterno e sua mulher, Cristianne: parcelas de R$ 600 (cada) - Sem resposta

Procurado, o casal não respondeu nossas solicitações para saber se trata-se de um golpe ou se ambos, de fato, fizeram os pedidos.



Evandro Santo (ex-'Pânico'): parcelas de R$ 600 - Sem resposta

Procurado, o humorista não quis se manifestar para dizer se foi ou não vítima de golpe.

Whindersson Nunes: parcelas de R$ 600 - Golpe

O influenciador foi outro que só se deu conta depois do contato da coluna. A assessoria emitiu a seguinte nota: "Recentemente os dados pessoais do Whindersson foram vazados nas redes sociais. Sendo assim, qualquer um pode utilizar seus dados para cometer fraudes. Se o dinheiro cair na conta de Whindersson, ele será devolvido. Se não for possível devolver, ele vai doar para alguém que precise".



Felipe Neto: parcelas de R$ 600 - Golpe

O youtuber foi pego de surpresa. A assessoria do influenciador emitiu a seguinte nota: "Por óbvio, o pedido de inclusão de tal benefício não foi feito pelo próprio ou por qualquer pessoa por ele autorizada, mas sim por um terceiro. Ainda não há conhecimento se a intenção era realizar algum tipo de fraude ou apenas mais uma tentativa de jogá-lo contra a opinião pública. Porém, uma vez ciente do ocorrido, a equipe jurídica de Felipe Neto adotará todas as medidas necessárias e cabíveis para cancelar o cadastro e, caso tenha havido algum repasse, devolver imediatamente a quantia. Além disso, os advogados providenciarão, junto ao administrador do sistema, a identificação do responsável para que o mesmo responda judicialmente”.



Júlio Cocielo: parcelas de R$ 600 - Sem resposta

Procurado, o influencer não retornou nossas solicitações para esclarecer se trata-se de um golpe ou se fez o pedido do benefício.



Gleici Damasceno (campeã 'BBB18): parcelas de R$ 600 - Golpe

Procurada, Gleici afirma: "Nunca solicitei o auxílio. Que loucura! Vou conversar com meu advogado para saber quais medidas adotar".



Mari Gonzalez: parcelas de R$ 600 - Golpe

Procurada, Mari afirma: "Jamais eu me cadastrei pra nada. Se tem algo é porque usaram meu CPF e meu nome. Não sei como isso é possível. Tem meu nome, meu CPF e o pior é que eles tem que ter todos os meus dados para fazer isso. Estou procurando um número para ligar e fazer uma denúncia, porque eu não sei como fazer o cancelamento do cadastro".



Rafinha (campeão BBB8): parcelas de R$ 600 - Golpe

Procurado, Rafinha afirma: "Não foi a primeira pessoa que veio me perguntar. Eu já tinha, inclusive, solicitado a contestação da conta (usada pelo fraudador para receber a quantia), porque eu não tinha conhecimento. Vou solicitar de novo essa contestação porque eu não quero receber auxílio emergencial".



Amanda Djehdian: parcelas de R$ 600 - Golpe

Procurada, Amanda afirma: "Não estou ciente (que seu nome foi usado em um golpe) e nem sou perfil para receber. Vou acionar minha equipe jurídica".



Ayrton Lima: parcelas de R$ 600 - Sem resposta

Procurado, o ex-BBB Ayrton (Papito) não retornou nossas solicitações para esclarecer se trata-se de um golpe ou se fez mesmo o pedido do benefício.



Petrix Barbosa: parcelas de R$ 600 - Golpe

Procurado, Petrix recebeu a notícia com surpresa e afirmou: "Usaram meu nome! Inclusive, mês passado usaram meus documentos para fazer planos na Nextel. Nunca pedi nenhum auxílio emergencial".



Ríza Cerqueira: parcelas de R$ 600 - Fez o pedido

Procurada, Rízia confirma o pedido: "Eu que fiz a solicitação, sim. Eu era MEI e estava com um problema no meu CNPJ, precisando fazer uma alteração, que atrasou porque a maioria dos órgãos da prefeitura estava fechado. Por isso estavam com muitos pagamentos pendentes desde o início do ano. Meu marido é autônomo e estava com os tecidos da loja retidos por conta da pandemia. Além disso, eu estava grávida. Tive meu filho pelo SUS porque não pude arcar com um parto particular. Hoje todos esses problemas foram resolvidos e graças a Deus os trabalhos estão aparecendo, inclusive já estou providenciando para cancelar o benefício no meu nome e todo o valor anteriormente recebido foi doado pra quem está precisando".



Lia Khey: parcelas de R$ 600 - Fez o pedido

Procurada, Lia Khey confirma o pedido: "Eu sou atriz e trabalho com produção de eventos. Eu estou desempregada ha cinco meses e o meu pai, que tem quase 80 anos, não teve direito ao auxilio. Eu fiz o pedido e ele foi aprovado. Com esse dinheiro nos estamos nos ajudando assim como a maioria dos meus amigos artistas. Não tenho vergonha alguma em ter pedido e muito menos em dizer, já que pago impostos tenho direito a ele, assim como os demais. Infelizmente, muitos dos que deveriam receber foram reprovados e o Brasil encontra-se numa situação em que a maioria da população sofre com o descaso".



Gyselle Soares: parcelas de R$ 600 - Golpe

Procurada, Gyselle se pronunciou através de sua assessoria, diz: "A atriz e apresentadora Gyselle Soares informa que jamais solicitou o auxílio emergencial do Governo Federal, e que seu nome foi registrado sem que soubesse. A mesma já entrou em contato com seus advogados para saber como deve proceder no sentido de impedir que recebam mais parcelas de forma indevida e apurar as devidas responsabilidades".



Manoel Rafaski: parcelas de R$ 600 - Golpe

Procurado, Manoel, através de sua assessoria respondeu: "Não foi ele quem solicitou."



Antônio Rafaski: parcelas de R$ 600 - Fez o pedido

Procurado, Antônio confirma o pedido: "Foi sim", se limitou a dizer.





Veja prints dos nomes no Portal da Transparência: