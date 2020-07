'As pessoas continuam me martelando', desabafa ex da mãe de Neymar

Ex-namorado da mãe de Neymar, Tiago Ramos usou as redes sociais nesta quinta-feira (30) para desabafar sobre as críticas que continua recebendo frequentemente no seu perfil no Instagram. "É difícil para mim o que está acontecendo, não era o que eu imaginava que ia acontecer. Foram lançadas todas as críticas sobre mim e eu tive que suportar. Todos os dias, eu ainda percebo que as pessoas continuam me martelando. Vocês têm noção o quanto isso prejudica a saúde da pessoa quando você critica ou julga o outro? Você só está perdendo tempo e se tornando uma pessoa pior", comentou o modelo.

Tiago, que ficou em evidência após assumir o namoro com Nadine Gonçalves em abril, também falou sobre o sorteio polêmico que seria para promover o suposto amante de Gugu Liberato, Thiago Salvático."Pelo amor de Deus! Todo mundo aqui trabalha e mandaram um propostas, que eu avalei, passei a proposta e disse que podia fazer o trabalho super honesto. Estou feliz, fiz o trabalho e as pessoas tem que me julgar, me criticar e buscar algo para promover outra pessoa. É tudo fake", explicou Tiago que está solteiro desde que terminou o namoro com a mãe do jogador de futebol, no início de junho. Na época, ele chegou a ser acusado de agredir Nadine.