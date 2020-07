Deborah Albuquerque aposta no chip da beleza: 'eleva meu nível de saúde'

Deborah Albuquerque é mais uma das famosas que aderiram ao chip da beleza. A apresentadora falou sobre os benefícios do procedimento na sáude e na estética. "Muita gente me questiona se uso algum tipo de hormônio e eu estaria mentindo se respondesse que não. Eu uso hormônio, sim, mas as pessoas já associam hormônio ao uso excessivo de anabolizantes, que deixam o corpo masculinizado, interferem na voz e causam problemas graves à saúde. E não é isso", conta a ruiva.

Deborah usa um hormônio adequado ao seu organismo e controlado com base em exames de sangue realizados previamente. "É um implante com níveis de testorona um pouco mais altos, progestorona, que é o hormônio feminino, e o principal e muito benéfico para mulheres, a gestrinona. Toda essa mistura gera o chip da beleza, que retarda o envelhecimento e, para mim, também serve como método contraceptivo", explica a beldade.

Ainda segundo a apresentadora, é necessário fazer o uso desses hormônios de forma controlada e com acompanhamento profissional. "Usando de forma controlada não deixa meu corpo masculinizado e não tem efeito colateral. Jamais usaria algo maléfico à saúde, até porque sou casada com um médico e tenho muita informação. Faço diversos trabalhos para clínicas e os profissionais que conheço confirmam que o uso de hormônios, de maneira individual e controlada, é muito positivo. Não tenho vergonha de dizer que utilizo esse tipo de tratamento, porque nada mais é que um chip da beleza, que aliado à alimentação saudável e rotina de exercícios, só eleva meu nível de saúde, bem estar e me deixa mais bonita", finaliza.



Crédito samuel melim