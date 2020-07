Goleiro Bruno chega ao Acre

O clube Rio Branco, no Acre, decidiu adotar uma estratégia para a chegada do goleiro Bruno. O novo reforço da equipe estava previsto para chegar na capital e ser apresentado na sede nesta sexta-feira (31), mas os dirigentes anteciparam a viagem por um dia. A tática foi para driblar possíveis manifestações que vinham sendo prometidas por Movimentos em Defesa das Mulheres desde que foi anunciada a contratação do jogador no último domingo (26).

Bruno chegou no início da tarde desta quinta-feira (30) e foi recebido por dirigentes do Acre e poucos torcedores. Andou rapidamente pelo saguão do Aeroporto Internacional Plácido de Castro e embarcou em um carro. O goleiro foi levado para a sede do clube, onde vai morar.

Após o anúncio da contratação do goleiro pelo presidente do Rio Branco-AC , Valdemar Neto, o patrocinador da equipe suspendeu o contrato e a treinadora feminina do clube, Rosa Costa, pediu demissão. Bruno foi condenado pela Justiça a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver da ex-namorada e modelo Eliza Samudio, ocorrido em 2010. Ele cumpre sua pena no regime semiaberto.

