O Dia faz live com a cantora Any Gabrielly

Nesta sexta-feira, 31, a partir das 16h, o jornal O Dia realiza uma live no Instagram com Any Gabrielly, cantora brasileira considerada fenômeno no universo teen. Além de integrar o grupo internacional Now United, a artista também é conhecida pelo trabalho desenvolvido na dublagem em português da animação Moana, da Disney. Nesse bate-papo ao vivo, os fãs terão a oportunidade de saber sobre a trajetória da estrela e sobre os novos projetos. Está ansioso pra conferir? Então coloque aí na agenda: a entrevista será realizada no endereço @odiaonline no Instagram.