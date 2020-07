Dalton Vigh tem feito sucesso entre todas as faixas etárias na TV

Apesar da quarentena, ele pôde sentir a repercussão de seus trabalhos nas reprises de 'O Clone' (Viva), 'Fina Estampa' (Globo), sendo esta líder de audiência, e na inédita 'As Aventuras de Poliana' (SBT):“Quando estreou 'O Clone' muita gente veio dar parabéns e falar que voltou a acompanhar a trama. E com 'Fina Estampa' foi a mesma coisa. Nas poucas vezes que fui na rua deu para sentir isso, mesmo usando máscara as pessoas me reconhecem e dizem que estão acompanhando, sem falar em 'Poliana' que tem uma legião de fãs fiéis", conta Dalton. O ator que também interpreta o deputado Venâncio Couto, em 'A Divisão', série exibida no serviço de streaming Globoplay, já tem planos para o futuro como a segunda fase de Poliana, intitulada 'Poliana Moça', e o filme 'Sem pai nem mãe', em que atua com Alexandre Nero.