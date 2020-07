Antônia Fontenelle ataca Xuxa: ' Desde sempre eu gostei mais da Mara Maravilha'

O Jornal Nacional da última quinta-feira (30), dedicou um bloco inteiro a Felipe Neto. O youtuber tem recebido ameaças reais por conta de seu posicionamento político contra o governo Bolsonaro e as acusações de pedofilia proferidas na internet. Um grupo foi até a porta da casa dele, que se viu obrigado a reforçar sua segurança pessoal. Após a reportagem ir ao ar, Felipe recebeu o apoio de Xuxa Meneghel. A Rainha dos Baixinhos escreveu no Instagram do youtuber: "estou com você de coração, corpo e alma. Se proteja, mas não se cale. Bjs, tia Xuxa". A mensagem foi suficiente para que Antônia Fontenelle - que está sendo processada por Felipe por tê-lo associado à pedofilia - resolvesse entrar na briga e atacar a apresentadora da Record.

"Tia Xuxa, eu custei a acreditar que tipo de pessoa você é. Não é atoa (sic) que desde sempre eu gostei mais da Mara Maravilha. Você apoiar um cara que faz o que faz é de uma imoralidade sem fim. Esperar o que de uma pessoa que foi exotada (sic) da Globo, falou mal dela e agora faz maratona em seus programas falidos na tentativa de voltar pra lá. O nome disso é falta de dignidade. Você acaba de perder o meu respeito como mulher e como profissional", escreveu ela em letras garrafais.

Após a reportagem do 'JN', outros famosos além de Xuxa prestaram seu apoio ao youtuber, entre eles Fátima Bernardes, Eliana e Fernanda Gentil.