Carlinhos Mendigo ironiza ex-colega de trabalho

Nessa quinta-feira (30), o humorista Carlinhos Mendigo voltou a usar seu Instagram para atacar a Natura, após a marca de cosméticos incluir Thammy Miranda como um dos influenciadores de sua campanha de Dia dos Pais. Desta vez, Carlinhos utilizou seus stories para fazer mais uma 'brincadeira' carregada de preconceito contra o nanismo e os homossexuais.



Mendigo utilizou uma foto do também humorista Tokinho, acompanhada da frase: "Natura já se prepara para o Dia das Crianças", ironizando o ex-colega de Pânico, que é homossexual e tem baixa estatura – uma classe que também é alvo de preconceito em nossa sociedade, e que luta diariamente por direitos, como a visibilidade e acessibilidade.



Em seu Instagram, Tokinho rebateu a publicação de Carlinhos e compartilhou um episódio em que o ex-colega de trabalho teria tentado barrar sua entrada em um evento. "Não faça eu me lembrar, publicamente, de uma vez que você chegou num evento em São Paulo primeiro, e viu que eu estava na fila com um amigo para entrar. Você chegou no segurança e pediu pra que não autorizasse a minha entrada. Acho que agora sei o motivo pelo qual se sentiu incomodado da minha pessoa, então era por eu ser GAY!", contou.



Tokinho também aproveitou para criticar a postura de Carlinhos como pai. "Carlinhos Silva, primeiramente resolva suas pendências ou, se já estão sendo resolvidas, não se preocupe com a minha pessoa ser, talvez, um garoto propaganda da Natura. E sobre ser pai, pelo visto, vi que não foi um bom e presente pai na vida do seu filho, para parar nas mãos da Justiça brasileira. Resolva isso primeiro e depois vejo se você tem oportunidade pra falar algo ou talvez opinar", rebateu.