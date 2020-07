Carlinhos Mendigo tem Instagram retirado do ar após ordem judicial

a qualquer momento, o Instagram de Carlinhos Mendigo seria retirado do ar. Como já antecipamos aqui, o Facebook foi acionado pela Justiça de São para que retirasse o perfil do humorista da plataforma. E a ordem já foi cumprida: o perfil @carlinhoshumor já não está mais disponível na plataforma e, até o momento, segue com prazo indeterminado para permanecer fora do ar. Esta coluna avisou, com exclusividade que,. Como já antecipamos aqui, o Facebook foi acionado pela Justiça de São para que retirasse o perfil do humorista da plataforma. E a ordem já foi cumprida: o perfil @carlinhoshumor já não está mais disponível na plataforma e, até o momento, segue com prazo indeterminado para permanecer fora do ar.

A decisão se fez necessária após Carlinhos Mendigo descumprir a medida protetiva que Aline Hauck, mãe de seu filho, conseguiu contra ele. Carlinhos expôs a ex em seu Instagram, de forma vexatória, ao atacar a moça e os familiares dela com as seguintes ofensas: "barril, gente porca, gente escrota, gente egoísta, mesquinha e criminosa, assassinos de mentalidade e de infância e raça de filhos da put*”.

Ainda de acordo com a decisão, Carlinhos Mendigo, “na condição de pessoa pública, expôs a requerente (Aline Hauck) e seus pais, por meio de redes sociais e emissoras de televisão, utilizando-se de termos pejorativos, como 'Peppa', 'Najila Hauck', 'put* psicopata maluca', 'escrota e filha da pu** sem escrúpulos e responsabilidade', 'estelionatários', 'golpistas', 'Najla 2', para se referir a ela e seus familiares.”

Com a medida protetiva, além do distanciamento, Carlinhos Mendigo fica proibido de realizar qualquer tipo de contato com Aline Hauck, seja por telefone, internet, email ou qualquer meio de comunicação. Ele também está proibido de publicar ou compartilhar fotos, comentários ou documentos da ex de forma vexatória.



Por conta da pandemia, o pedido de prisão preventiva pelo descumprimento da medida protetiva não foi acatado pela Justiça. Mas, como forma de punir o ex-'Pânico', foi solicitado então que o perfil dele com mais de meio milhão de seguidores no Instagram fosse removido do ar.