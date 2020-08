O cantor e ator Sérgio Loroza vai fazer uma nova live neste sábado (1), às 19h, 'Zona Do Loroza'. No show, o artista vairevisitar músicas que ele cantava na época que fazia bares como " Maria,Maria", de Milton Nascimento, "Sina" e "Flor de Liz" do Djavan,além de “Sampa" de Caetano Veloso,entre outros clássicos da MPB. Serjão também terá a participação de um convidado pra lá de especial, na guitarra e também no vocal, João Felipe Loroza, seu filho. Fechando a composição, o amigo, cantor, compositor e músico Fabinho D'Lélis, na voz e percussão.



Sérgio sempre transitou pelos mais diversos gêneros da música brasileira, o MPB, samba, soul, funk, entre outros ritmos. Era apenas mais um menino do subúrbio carioca, como se intitula:“um neguinho de Madureira, que curtia James Brown, Gerson King Combo e Tony Tornado,artistas dançando de uma maneira totalmente nova”.“Ainda não dá para voltarmos ao normal, muitas vidas estão em risco e isso não é um jogo, são pessoas indo embora e nós não podemos nos acostumar com este cenário. Temos que fazer a nossa parte. Fazendo da minha casa, meu bar, com meu filho e amigo de longos anos, nos protegendo, mas levando satisfação, alegria, paz, amor e empatia através da música", diz Loroza.