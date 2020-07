'Feliz com a minha carreira solo', descarta Leo Chaves sobre a volta da dupla com Victor

Os fãs da dupla Victor & Leo não vão gostar nada da notícia: um possível retorno da parceria dos irmãos Chaves não vai acontecer tão cedo. Os dois seguem em carreira solo e pretende continuar assim. Durante uma live na noite desta quinta-feira (29), Leo foi franco e direto. "Estou muito feliz com a minha carreira solo e ele também. A gente voltou a alimentar a relação de irmão e isso está lindo e maravilhoso, algo que se perdeu com a carreira. O meu chão e o de Victor estava bastante trincado. A gente não se separou à toa e não temos interesse de voltar nem tão cedo", comentou.

"Muita gente fica falando 'chama seu irmão pra participar', em todos os posts que eu faço. Acho que é bom por um lado, eu não me incomodo com isso, mas é uma perda de tempo, não vai acontecer agora", disse. O fim da dupla sertanejo aconteceu agosto de 2018. Um ano e meio antes, em 2017, Victor foi acusado por Poliana Bagatini, com quem era casado na época, de agressão.