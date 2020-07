Grazi Massafera ganha serenata de Caio Castro

Grazi Massafera compartilhou com seus seguidores mais um momento romântico ao lado de Caio Castro. A atriz mostrou a serenata que o galã fez para ela ganhou ao som de 'Summer Nights', hit do filme 'Nos Tempos da Brilhantina com John Travolta e Olivia Newton-John, em 1978. A atriz aparece em um vídeo nos Stories usando uma pantufa e registra o ator tocando violão com a legenda "Serenata". Pelo som, Caio ainda está aprendendo os acordes, mas está valendo, minha gente! É o amor.







Ver essa foto no Instagram Ah, não Que amor! #grazimassafera #caiocastro Uma publicação compartilhada por castrofera (@castroferaoficial) em 30 de Jul, 2020 às 12:20 PDT

