Felipe Neto devolve o dinheiro do auxílio emergencial

Um dia depois de tomar conhecimento que seu nome constava na lista de beneficiários do auxílio emergencial disponibilizado pelo Governo Federal no período da pandemia, Felipe Neto devolveu o dinheiro nesta sexta-feira (31). O youtuber depositou a quantia de R$ 1.200 para o Ministério da Cidadania. Neto também acionou sua equipe jurídica para cancelar o cadastro e procurar por meios legais identificar o responsável pela fraude. Ele quer que essa pessoa responda judicialmente pelo crime.

Comprovante da devolução de Felipe Neto - Reprodução

O youtuber foi pego de surpresa por esta humilde coluna, que o avisou sobre o auxílio emergencial. A assessoria do influenciador logo emitiu a seguinte nota: "Por óbvio, o pedido de inclusão de tal benefício não foi feito pelo próprio ou por qualquer pessoa por ele autorizada, mas sim por um terceiro. Ainda não há conhecimento se a intenção era realizar algum tipo de fraude ou apenas mais uma tentativa de jogá-lo contra a opinião pública. Porém, uma vez ciente do ocorrido, a equipe jurídica de Felipe Neto adotará todas as medidas necessárias e cabíveis para cancelar o cadastro e, caso tenha havido algum repasse, devolver imediatamente a quantia. Além disso, os advogados providenciarão, junto ao administrador do sistema, a identificação do responsável para que o mesmo responda judicialmente”.