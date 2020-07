Geisy Arruda posa de fio dental e algemas para provocar no Dia do Orgasmo

Geisy Arruda não poderia ficar de fora das comemorações pelo Dia do Orgasmo no mundo nesta sexta-feira (31). A influencer mais uma vez ousou no clique e de fio dental, meias e algemas ela felicitou provocando seus seguidores: "As más línguas falam mal. As boas dão Orgasmo! Feliz dia do Orgasmo", escreveu a escritora, que no próximo dia 5 lança mais um livro erótico 'Desejo Proibido'.

Ela também confessou recentemente aos fãs que já teve muitas decepções na cama e que, por isso, prefere não criar muitas expectativas em relação aos parceiros sexuais. "Já tive tantas decepções que aprendi no tranco a não esperar uma transa incrível. Se rolar, beleza. Muita expectativa traz sentimentos ruins", conta Geisy.