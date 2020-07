Graciele Lacerda mostra 'pegada' de Zezé Di Camargo: 'Meu ponto fraco'

Graciele Lacerda resolveu mostrar aos seus seguidores que a temperatura quando sobe em Zezé Di Camargo é praticamente fogo na fazenda 'É o amor', em Araguapaz, Goiás. A influencer compartilhou em seu Instagram um vídeo em que aparece trocando um beijão no noivo. Mas, o que chamou a atenção mesmo foi a 'pegado' do sertanejo, que certamente deixou as pernas de Graciele bambas. Teve até puxada de cabelo! "Literalmente: o meu ponto fraco, Zezé Di Camargo. Esse vídeo fizemos para o lançamento da nova musica da Ivete Sangalo, 'Localizei'. Um convite que adoramos e que tem tudo a ver conosco, afinal de contas, somos musica e amor", avisou a moça.