O youtuber Luccas Neto resolveu ajudar quem anda precisando de colaboração nesse momento em que muitas instituições estão em dificuldades por causa da pandemia do novo coronavírus. A empresa Luccas Neto Studios enviou um caminhão de presentes para as crianças assistidas pelo Hospital Graacc, referência no tratamento de casos do câncer infantojuvenil, em São Paulo, na última quarta-feira (29). Ao todo, foram doados mais de 2500 produtos, entre brinquedos, livros, revistas, cadernos e camisas, além de 1000 máscaras de proteção.