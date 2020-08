MC Carol se tornou uma referência quando se trata de funk e feminismo. Nascida em Niterói, a funkeira decidiu se jogar no Brega Funk, e acaba de lançar uma parceria um tanto quanto especial do DJ Davi no Beat, para o seu primeiro lançamento dentro do gênero. A convite da gravadora Soull Music Br., chegou ontem às plataformas digitais uma nova roupagem da música 'Meu Namorado é maior otário'.

