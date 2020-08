Vanessa Gerbelli diz que passou a ter uma visão mais humanista do mundo

Mãe de uma adolescente de 13 anos, Vanessa Gerbelli nunca imaginou que fosse estudar matemática para ajudar o filho neste período do ensino remoto por conta da pandemia do novo coronavírus. A atriz, de 46 anos, contou em entrevista a coluna 'Sob Holofotes', no site Seleções, que com o isolamento social passou a ter uma visão mais humanista do mundo. "Essa ameaça invisível que ronda por aí fez com que a gente acabasse refletindo sobre o que é mais necessário para nós. Trata-se de um processo de reavaliar as pessoas, a vida, os amores, a natureza, a espiritualidade, a saúde mental e a física", explica Vanessa que ainda deu uma dica qual é a palavra do momento: "Equilíbrio".

