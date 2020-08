Parece que a MTV Brasil não cansa de passar vergonha com seu programa 'De férias com o ex'. Depois de adotar posturas machistas, homofóbicas e de assédio contra mulheres, o canal repetiu a dose no episódio da ultima quinta- feira (30), só que desta vez, as revelações vêm de duas participantes que estavam na casa.

Scarlat Cioli e Mina Winkel aparecem no episódio brigando e falando mal de Igor Adamovich que, a princípio, só estaria beijando outras duas participantes.

Mas acontece que a MTV só esqueceu de colocar na edição o fato de que uma terceira participante, Camila Costa, teria se negado a beijar Igor depois do rapaz tentar, por diversas vezes, e receber algumas negativas. Após as tentativas em vão, Igor teria ficado irritado e xingado Camila, segundo Scarlat e Mina, que saíram em sua defesa, após a amiga reclamar do ocorrido e pedir ajuda às duas.

Na edição levada ao ar pela MTV, as duas participantes ficam parecendo as encrenqueiras e com ciúmes de Igor. Seria essa uma tentativa de encobrir um assédio e, mais uma vez, de forma machista, colocar a mulher no papel de 'louca e barraqueira'?



Belo papel vocês vem fazendo, hein MTV? Vale tudo por um biscoito, Tiago Worcman?



Procurada, a assessoria de imprensa da MTV Brasil não retornou nosso contato quando questionada sobre o assunto.