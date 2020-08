Luciana Gimenez está em solo carioca. A apresentadora do 'SuperPop' está no Rio na companhia de seu novo namorado, o triatleta Eduardo Buffara, que mora na cidade. O casal esteve na noite desta sexta-feira (31), em um restaurante na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Eles foram fotografados no maior clima de romance, enquanto conversavam com outro casal na porta do estabelecimento.

Luciana Gimenez e Eduardo Buffara assumiram publicamente o relacionamento no Carnaval deste ano, após terem sido flagrados aos beijos na frisa de um badalado camarote.