Yudi Tamashiro deixou a privacidade de lado e resolveu assumir publicamente seu namoro com a assessora política Mayara de Lara. Os dois publicaram fotos juntinhos para contar a boa nova aos seus seguidores do Instagram e na legenda utilizaram apenas figurinhas de corações, que já fizeram todos entenderem a mensagem passada: que o amor está no ar.

Em rápida pesquisa, a coluna já descobriu que Mayara de Lara é assessora política do prefeito de Guarulhos (SP), é formada em direito, atualmente faz mestrado em direito e já é pós-graduada em direito eleitoral. Ela, inclusive, faz parte da juventude política. Esta colunista deseja felicidades ao novo casal.