Instagram de Douglas Sampaio vira perfil de fofocas. Saiba o motivo

Esta humilde coluna não pôde deixar de notar que, do nada, o Instagram de Douglas Sampaio virou um perfil de fofocas. Apesar de o nome da conta permanecer o mesmo do ator, todos os conteúdos publicados por ele foram apagados e agora o novo administrador do perfil segue compartilhando notícias e fofocas dos famosos.

Nos bastidores, comenta-se que o artista teria vendido sua conta para uma pessoa que a transformou em perfil de fofocas. No entanto, ao ser procurada, a assessoria do cantor disse que Douglas Sampaio criou um novo perfil como estratégia para um novo lançamento: "ele queria começar do zero em relação ao novo projeto musical dele. Ele está com um perfil novo, o @soundsdoug", informa a assessoria.

Já o novo administrador da antiga página do ator afirmou em um comunicado que a conta foi "cedida" por ele, sem esclarecer se foi ou não mediante pagamento.