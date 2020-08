Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, estará em 'A Fazenda'

A coluna descobriu que Lucas Guimarães, marido do influenciador Carlinhos Maia, assinou contrato com a Record TV para participar de 'A Fazenda'. Segundo fontes da coluna, embora o influencer estivesse bem empolgado com o convite da emissora, ao mesmo tempo ele estava meio indideciso quanto a sua participação no principal reality do canal.



Segundo esta colunista soube por fontes de dentro da Record, nesta semana a produção começa a recolher as malas nas casas dos peões e, na segunda quinzena deste mês, já começam os exames médicos. Logo após os exames e o teste de Covid-19, os participantes já iniciam o pré-confinamento, que excepcionalmente este ano deve durar 15 dias por conta da pandemia. O objetivo é garantir que ninguém seja infectado pelo novo coronavírus nas vésperas da estreia, que está marcada para o dia 8 de setembro.



Além de Lucas Guimarães, nós já havíamos antecipado as participações de outros peões: Jojo Todynho, Mc Mirella, a ex-miss Brasil Jaquellyne Oliveira, Cristiane Maravilha, o raper Krawk e o sertanejo Mariano, dupla com Munhoz. A coluna também noticiou o nome do fashionista Israel Cassol, mas ele usou as redes sociais para dizer que testou positivo para o coronavírus e por conta disso, não poderia sair da Europa, onde mora, para vir ao Brasil.

Veja fotos: