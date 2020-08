Irmão recém-descoberto de Anitta planeja acrescentar sobrenome da cantora em seus documentos

Felipe Terra, irmão recém-descoberto de Anitta, já planeja acrescentar o sobrenome de seu pai, Mauro Machado, o 'Painitto', em seus documentos. "Felipe Terra Machado. Soa bem? Eu gosto. Em breve", avisou ele. A coluna procurou Mauro Machado, que confirmou que Felipe estuda a mudança em seu nome: "ainda estamos conversando sobre", disse o Painitto.



Atualmente Felipe Terra está solteiro desde o fim do casamento com sua ex-mulher Thalita, com quem teve uma filha, Letícia, primeira sobrinha de Anitta.