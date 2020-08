Saiba quem é o novo vocalista da banda Jammil

A banda Jammil está fazendo o maior suspense para anunciar seu novo vocalista no próximo dia 5. Mas como esta coluna detesta suspense, vamos saciar logo a curiosidade dos fãs e contar quem será o tão aguardado substituto de Levi Lima: o novo vocalista se chama Rafael Barreto. Além de cantar, ele também compõe e já participou do programa musical 'Ídolos', na Record TV, ficando no top 2 dos finalistas. Rafael é bonitão, sarado, tem olhos azuis e certamente vai abalar com as estruturas das fãs da banda Jammil. Em uma rápida pesquisa no Instagram do moço, a coluna garante: além de lindo, canta muito bem!

Ver essa foto no Instagram #tbt Uma publicação compartilhada por RAFAEL BARRETO (@rafaelbarretocantor) em 9 de Jul, 2020 às 2:01 PDT

Veja fotos: