'Pra mim, f*d@-se dinheiro', diz Gusttavo Lima

Na noite deste domingo (2), Gusttavo Lima fez um apelo emocionado para os quase 600 mil espectadores de sua live 'Buteco Bohêmia Sunset': o Embaixador pediu para que as pessoas comprassem o título no valor de R$ 20 (concorrendo a uma BMW e nove motos). Grande parte do dinheiro arrecadado será doado para hospitais que cuidam de pacientes oncológicos. "Sei que tá difícil pra todo mundo, mas ajudem, gente! Eu não estou ganhando nem um real com essa live. Ela é para pagar os músicos, a minha equipe e equipar os hospitais que tratam de pessoas com câncer. Na última live eu doei R$ 500 mil do meu bolso. Pra mim, f*d@-se dinheiro", afirmou o cantor.

Gusttavo relembrou da infância pobre: "Eu já passei fome, já passei sede e sei o que é não ter uma moradia direito. Mas um dia, Deus me abençoou e vocês me ajudaram a chegar até aqui. Eu quero retribuir".

Ele também falou da falta que sente da mãe, dona Sebastiana, que morreu dormindo em 2015, por problemas cardíacos. "Dona Sebastiana, a senhora foi foda, trabalhava o dia inteiro para levar um litro de óleo pra casa. Teve 7 filhos e nenhum passou fome porque a senhora foi foda. Eu casei. Ela me entregou pra Andressa (Suita) e morreu uma semana depois. Você é a mulher que eu mais amei no mundo. Amo até hoje. Eu vou na casa do meu pai e vejo a minha mãe na porta, encostada na parede. Penso nela todos os dias. Um dia a gente vai se encontrar", falou Gusttavo, emocionado.