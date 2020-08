Ex-BBB mostra Anitta de micro biquini em férias na Croácia

A ex-BBB Ariadna Arantes esteve na Croácia curtindo dias de férias ao lado da amiga Anitta. Neste fim de semana, ela compartilhou uma sequência de fotos ao lado da Poderosa, que usava um micro biquini rosa, e explicou o por que de somente agora compartilhar os registros que fez da viagem, em vez de publicar as imagens em tempo real.

Galeria de Fotos Ex-BBB Ariadna mostra Anitta de micro biquini em férias na Croácia Reprodução Facebook Ex-BBB Ariadna mostra Anitta de micro biquini em férias na Croácia Reprodução Facebook Ex-BBB Ariadna mostra Anitta de micro biquini em férias na Croácia Reprodução Facebook Ex-BBB Ariadna mostra Anitta de micro biquini em férias na Croácia Reprodução Facebook Anitta e Lary Bottino Reprodução DA Internet Anitta Reprodução Anitta Divulgação Anitta Reprodução / Instagram Cantora exibe corpão durante treinamento por vídeo Instagram / Divulgação Anitta Reprodução de internet Anitta mostra marquinha de sol Reprodução Anitta Reprodução de internet Sem namorado, cantora parte para o meio do campo e não deixa a bola parada Divulgação Anitta Reprodução Internet Anitta exibe corpaço nas Ilhas Maldivas Reprodução Internet Anitta exibe corpaço nas Ilhas Maldivas Reprodução Internet Anitta Reprodução Internet Anitta exibe corpaço nas Ilhas Maldivas Reprodução Internet Anitta anda de bicicleta nas Ilhas Maldivas Reprodução Internet Anitta anda de bicicleta nas Ilhas Maldivas Reprodução Internet Anitta Reprodução/Instagram

"Pra galera que me mandou várias mensagens perguntando por que eu ou a Anitta não tínhamos publicado vídeos e fotos na nossa viagem à Croácia: gente, eu estava viajando com amigas. Não estava ali com a artista Anitta, mas sim com o ser humano Larissa. Fizemos, sim, vídeos e fotos, mas as coisas são naturais. Estávamos relaxadas e nos divertindo nas férias. Enfim... vou postando meus tbt's pra lembrar do momento mágico que foi na Croácia", explicou Ariadna.