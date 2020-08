Laura Keller dá entrada em maternidade pública: 'optamos por causa do parto humanizado'

Laura Keller entrou em trabalho de parto neste domingo (3), às 10h, horário que foi registrada a primeira contração. A atriz, que está na 39ª semana de gestação, e o marido, Jorge Sousa, já deram entrada no Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro do Rio, onde aguardam a chegada de uma doula, que irá acompanhar o parto do pequeno Jorge Emanuel. O papai coruja contou a coluna o motivo para o casal ter escolhido ter o bebê em uma maternidade pública.

"A gente acabou de chegar aqui no Maria Amélia, que é uma maternidade pública especializada em partos humanizados, porque a Laura quer parto humanizado. Optamos vir para o público por causa do parto humanizado. Acabamos de chegar. Estou fazendo a ficha e está tudo bem. Ela está tendo contrações de três em três minutos, cada uma com um minuto de duração. Estamos esperando a doula chegar, porque ela vai acompanhar o parto com a gente", disse Jorge à coluna.