'Deixem minhas bonecas em paz', diz Larissa Manoela sobre decoração do quarto

Larissa Manoela perdeu a paciência nas redes sociais depois de receber várias críticas por mostrar a coleção de bonecas que decora o seu quarto. A atriz rebateu os comentários "O povo implica até com a minha coleção de bonecas que está no meu quarto? É sério isso, Brasil?".

Aos 19 anos, a nova contratada da Globo se assustou com a repercussão. "Deixem minhas bonecas em paz decorando meu quarto.Acho que está mais do que nítido para todo mundo que sou fã da Disney, de bonecas e afins. Lamentável o mundo estar do jeito que está, passando por tudo isso e tendo gente se preocupando com as minhas bonecas", disparou.